В Романовском районе тракторист устроил массовое ДТП и умер под гусеницами

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-02T11:35:51+03:00

Все произошло в сельском ангаре

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Вчера, 1 апреля, в 10:20 в ангаре, расположенном на Комсомольской улице, 2 в селе Мордовский Карай, 56-летний водитель трактора ХТЗ устроил смертельное ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина в ангаре наехал на стоящие «МТЗ-80» и «МТЗ-82», после чего транспорт виновника аварии опрокинулся.

Водитель вылез из кабины и попал под гусеницы трактора. Он хотел заглушить мотор работающей машины.

В результате мужчина скончался на месте от полученных травм еще до приезда «скорой помощи».

Обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU