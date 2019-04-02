В Романовском районе тракторист устроил массовое ДТП и умер под гусеницами
Все произошло в сельском ангаре
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Вчера, 1 апреля, в 10:20 в ангаре, расположенном на Комсомольской улице, 2 в селе Мордовский Карай, 56-летний водитель трактора ХТЗ устроил смертельное ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина в ангаре наехал на стоящие «МТЗ-80» и «МТЗ-82», после чего транспорт виновника аварии опрокинулся.
Водитель вылез из кабины и попал под гусеницы трактора. Он хотел заглушить мотор работающей машины.
В результате мужчина скончался на месте от полученных травм еще до приезда «скорой помощи».
Обстоятельства случившегося выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU