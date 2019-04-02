В арбузном краю Саратовской области отметят Наурыз

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-02T10:35:03+03:00

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Сегодня, 2 апреля, в пресс-центре «КП-Саратов» обсудили проведение праздника весны — Наурыз. Он состоится 6 апреля на центральной площади поселка Ровное, который славится своими арбузами.

Замминистра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий Конусов рассказал, что это место выбрано неслучайно. По традиции праздник проводится в том районе, который выиграл спортивные состязания прошлого года. В 2018 году это был Краснокутский район.

На Наурыз ожидается приезд гостей из разных районов области, а также республики Казахастан.

На празднике весны выберут победительницу конкурса «Мисс Наурыз», финалистки которого приедут из Индии, Франции, Китая, свыше 50 стран.

Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская пригласила всех на Наурыз.

- Праздник весны включен в событийный календарь области. Если вы еще не были на Наурызе, стоит его посетить. Весна, суббота — ну чем себя занять, — сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU