2019-04-02T10:24:59+03:00
Происшествия

В Саратове учитель ОБЖ попал под суд за стрельбу на уроке

Он признал свою вину
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту стрельбы в школе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, речь идет об инциденте на уроке ОБЖ.

Вечером 4 марта у шестиклассников средней школы №1 шел урок ОБЖ, где ученики тренировались в стрельбе из пневматической винтовки.

- В результате нарушения техники безопасности при обращении с пневматическим оружием один из учеников по неосторожности произвел выстрел в сторону другого, — отметили в СУ СКР.

12-летний пострадавший был госпитализирован. Ему провели операцию по извлечению пули из нижней челюсти.

Учитель признал свою вину. В суд направлено ходатайство следователя, чтобы применить к обвиняемому наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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