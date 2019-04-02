В Саратове учитель ОБЖ попал под суд за стрельбу на уроке
Во Фрунзенском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту стрельбы в школе.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, речь идет об инциденте на уроке ОБЖ.
Вечером 4 марта у шестиклассников средней школы №1 шел урок ОБЖ, где ученики тренировались в стрельбе из пневматической винтовки.
- В результате нарушения техники безопасности при обращении с пневматическим оружием один из учеников по неосторожности произвел выстрел в сторону другого, — отметили в СУ СКР.
12-летний пострадавший был госпитализирован. Ему провели операцию по извлечению пули из нижней челюсти.
Учитель признал свою вину. В суд направлено ходатайство следователя, чтобы применить к обвиняемому наказание в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU