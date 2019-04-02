2019-04-02T10:23:33+03:00
Общество

Саратовская таможня вернет обувному магазину 203 тыс. рублей

Судебные тяжбы длились более года
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Арбитражный суд Саратовской области признал правоту ООО «Кари» и отменил решение Саратовской таможни о корректировке таможенной стоимости поставленных женских мокасин из Китая.

Партия товара пришла на саратовский таможенный пост еще в феврале 2017 года.

Таможня решила отдать товар под обеспечение — 203 195 рублей. Представленные магазином документы и пояснения по стоимости обуви таможня сочла неполными и провела корректировку на эту сумму. Федеральная таможенная служба впоследствии в удовлетворении жалобы магазина отказала.

Арбитражный суд не принял позицию таможенных органов. Как сообщили в его пресс-службе, он признал недействительным решение Саратовской таможни и обязал ее возвратить ООО «Кари» из бюджета таможенные платежи в сумме 203 195 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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