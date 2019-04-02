Саратовцу дали срок за угон двух иномарок

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-02T09:54:20+03:00

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Суд признал виновным 28-летнего саратовца в угоне.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 21 октября 2018 года с 11:00 до 14:00 пьяный житель облцентра отдыхал с друзьями в бане на улице Тракторная, 14. Он вынул из кармана олимпийки своего знакомого ключи, подошел к его Opel Astra, припаркованного у дома №240/1 на Большой Садовой, и угнал авто.

Второй эпизод кражи произошел 10 ноября 2018 года. С 11:45 до 11:50 мужчина улучил момент, когда водитель Chevrolet Cruze отлучится в магазин за продуктами, пересел с пассажирского сидения на водительское, завел автомобиль и начал колесить по Саратову.

Суд присоединил неотбытую часть наказания угонщику по прошлому приговору, после чего назначил ему восемь месяцев и два дня колонии-поселения, а также запретил на год и 11 месяцев приближаться к рулю автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU