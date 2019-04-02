В Саратове девушка украла в кафе телефон за 20 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-02T09:31:54+03:00

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В Саратове полиция раскрыла кражу телефона.

- В отдел обратилась 33-летняя местная жительница и рассказала, что в одном из кафе у нее какая-то девушка украла телефон за 20 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и нашли подозреваемую. Ей оказалась 28-летняя саратовчанка. Она созналась в содеянном. Мобильник у нее забрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU