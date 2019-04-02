2019-04-02T09:47:16+03:00
Общество

В поселке Коминтерн Саратовской области отменили карантин по бешенству

Ликвидировано 21 очага инфекции
Дарья Вострикова
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С сегодняшнего дня, 2 апреля, в поселке Коминтерн Энгельсского района после ликвидации 21 очага инфекции отменили карантин по бешенству.

Как рассказали «КП-Саратов» в управлении ветеринарии правительства области, по сравнению с прошлым годом ситуация заметно улучшилась. В январе выявлено четыре случая, в феврале два, а в марте — шесть. В 2018 году первый месяц зимы отметился 29 случаями заболевания, второй — 19, а в марте – 33 больных животных.

Уровень заболевания в регионе снижен в 6,7 раза.

Специалисты привили 516 тыс. домашних и сельскохозяйственных животных, а в природных зонах разложено 600 тыс. доз вакцинации для диких животных.

Пока что девять пунктов региона еще находятся в режиме карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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