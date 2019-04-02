Отключена вода в Ленинском и Заводском районах

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-02T09:33:42+03:00

Ведутся работы на улицах Лесная республика и проспект Энтузиастов

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В Саратове утром 2 апреля отключили холодную воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», специалисты предприятия ведут работы на водоводе диаметром 200 мм, который расположен на улице Лесная республика, 5.

В связи с этим снижен напор в домах на улицах Лунная, Лесная республика, Школьная, Зоологическая, Деловая, Вишневая, Офицерская.

- До верхних этажей вода может и вовсе не дойти, — предупредили в ООО «КВС».

Ремонтные работы должны завершиться к восьми часам вечера.

Кроме того, сегодня будут идти ремонтные работы на проспекте Энтузиастов. Там также ожидается отключение воды.

ИСТОЧНИК KP.RU