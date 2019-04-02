Сегодня школьники Саратовской области узнают первые результаты ЕГЭ

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-02T09:32:52+03:00

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Сегодня, 2 апреля, школьники Саратовской области узнают свои результаты по итогам досрочной сдачи экзаменов по литературе и географии.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, минимальное количество баллов для сдачи экзамена — 37 по географии и 32 по литературе.

Всего свои знания по этим предметам решили проверить 23 человека. Они написали экзамен еще 20 марта.

Те, кто не будут согласны с результатами, могут подать апелляцию 3 и 4 апреля в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества образования» по адресу: Саратов, улица Мичурина, 89.

ИСТОЧНИК KP.RU