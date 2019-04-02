2019-04-02T09:18:24+03:00
Общество

Глава КФХ неофициально взял на работу мужчину, а тот его обворовал

Сельхозтоваропроизводителя оштрафовали
Ольга Муравлёва
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В Краснопартизанском районе прокуратура нашла нарушения во время рассмотрения уголовного дела о краже металлолома у сельхозтоваропроизводителя. Было установлено, что глава КФХ, у которого работал 57-летний подозреваемый вор, не оформил с ним трудовой договор.

- Из-за этого в отношении работодателя возбудили административное дело и оштрафовали на 7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Стоит отметить, что после этого с работником все-таки заключили договор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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