Глава КФХ неофициально взял на работу мужчину, а тот его обворовал
Сельхозтоваропроизводителя оштрафовали
Изменить размер текста:
В Краснопартизанском районе прокуратура нашла нарушения во время рассмотрения уголовного дела о краже металлолома у сельхозтоваропроизводителя. Было установлено, что глава КФХ, у которого работал 57-летний подозреваемый вор, не оформил с ним трудовой договор.
- Из-за этого в отношении работодателя возбудили административное дело и оштрафовали на 7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Стоит отметить, что после этого с работником все-таки заключили договор.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU