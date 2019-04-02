Автобус от стадиона «Волга» в Саратове перестанет ходить в Усть-Курдюм

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-02T09:00:23+03:00

Доехать можно будет на другом рейсе

Изменить размер текста: A A

С 5 апреля временно приостанавливается движение автобуса №243А Саратов — Усть Курдюм, который следует от стадиона «Волга» до пляжа.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Доехать можно будет на автобусе №243Т Саратов — Усть Курдюм. Он начинает свое движение от улицы Радищева.

В облцентр и обратно будут ходить 15 рейсов этого маршрута. Сесть в Саратове можно будет в 06:05, 06:45, 08:15, 08:45, 09:55, 10:30, 11:30, 12:15, 13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 16:50, 18:25 и 18:50.

Обратно: 07:00, 07:30, 09:00, 09:30, 10:40, 11:15, 13:00, 14:15, 15:15, 15:45, 16:45, 17:35, 19:20, 19:35.

ИСТОЧНИК KP.RU