В центре Саратова планируют создать клинику для детей с психическими нарушениями

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-02T08:58:52+03:00

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Зампред правительства Саратовской области Валентина Гречушкина, которая курирует блок социальных вопросов, встретилась с родителями детей, страдающими психическими расстройствами.

Был рассмотрен вопрос возможной организации медицинского учреждения специализированного типа на базе бывшей детской инфекционной больницы №6. Здание расположено на улице Соборная.

Сейчас дети лечатся в Областной психиатрической больнице имени святой Софии на Алтынной горе. При этом главврач клиники Александр Паращенко отметил, что уже долгие годы пытается отделить детей от психически больных взрослых. Он также подчеркнул, что детское отделение переполнено и маленькие пациенты вынуждены ждать своей очереди. В то же время отделение в клинике святой Софии останется, но необходимо создать центр детской психологической помощи.

В ближайшее время запланирован выезд на территорию бывшей больницы №6, чтобы специалисты смогли оценить состояние здания и территории, то, насколько оно подходит для обустройства клиники для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU