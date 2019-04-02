2019-04-02T08:46:46+03:00
Происшествия

В Саратове семь раз судимого мужчину поймали с наркотиками

Он купил дурь через интернет
Дарья Вострикова
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Вчера, 1 апреля, в 00:18 у дома №218 по Шелковичной улице Фрунзенского района Саратова полицейские задержали и привезли в отдел 36-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, причиной этого стали найденные у него 0,74 грамма метилэфедрона или же «соли». Такое количество вещества считается крупным размером.

Семь раз судимый мужчина рассказал, что купил вещество в интернете за 1 274 рубля.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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