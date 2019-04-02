2019-04-02T08:38:16+03:00
Общество

Суд постановил уничтожить у двух саратовских предпринимателей пиво

Их также оштрафовали за нарушение правил продажи этилового спирта
Ольга Муравлёва
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В Саратове Арбитражный суд области рассмотрел материалы дела от полиции и принял решение привлечь к административной ответственности двух ИП за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

- Днем 1 ноября 2018 года в магазине «Хуторок» на улице Слонова Даминов А. Х. пустил в оборот бутылочное пиво «Пенза», «Баварское», «Балтика №9» без соответствующих документов, — сообщили «КП-Саратов» в Арбитраже.

Второго предпринимателя — ИП Ли В. А. — накрыли 13 декабря 2018 в магазине на улице Одесская. Предприниматель хранил и продавал пиво без документов. В холодильнике нашли восемь бутылок «Туборг» и две он успел реализовать.

У обоих предпринимателей забрали указанную продукцию. Суд постановил привлечь обоих к административной ответственности и оштрафовать каждого на 10 тыс. рублей, а изъятое пиво — уничтожить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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