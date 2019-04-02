В Саратове встали трамваи №8
Транспорт не едет в сторону площади Орджоникидзе
Фото соцсетей
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Сегодня, 2 апреля, в Саратове встали трамваи №8 на Свирской улице.
В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» сообщили «КП-Саратов», что причиной стало ДТП на рельсах.
Авария случилась у остановки «Свирская» в сторону площади Орджоникидзе. Там столкнулись Chevrolet Niva и Lada. Это привело к остановке трамваев №8.
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ИСТОЧНИК KP.RU