СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-02T08:45:17+03:00

Транспорт не едет в сторону площади Орджоникидзе

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Сегодня, 2 апреля, в Саратове встали трамваи №8 на Свирской улице.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» сообщили «КП-Саратов», что причиной стало ДТП на рельсах.

Авария случилась у остановки «Свирская» в сторону площади Орджоникидзе. Там столкнулись Chevrolet Niva и Lada. Это привело к остановке трамваев №8.

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ИСТОЧНИК KP.RU