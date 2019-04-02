Балашовец избил друга ради крестика и телефона

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-02T08:44:06+03:00

На него завели уголовное дело

Изменить размер текста: A A

Вчера, 1 апреля, в отдел полиции Балашовского района обратился 35-летний местный житель.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 20 марта заявитель распивал спиртное со своим пять раз судимым 43-летним приятелем.

После банкета гость избил хозяина квартиры и отобрал у него крестик из металла желтого цвета и сотовый телефон ZTE.

Мужчину задержали, изъяли у него мобильник и завели на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU