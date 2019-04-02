Балашовец избил друга ради крестика и телефона
На него завели уголовное дело
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Вчера, 1 апреля, в отдел полиции Балашовского района обратился 35-летний местный житель.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 20 марта заявитель распивал спиртное со своим пять раз судимым 43-летним приятелем.
После банкета гость избил хозяина квартиры и отобрал у него крестик из металла желтого цвета и сотовый телефон ZTE.
Мужчину задержали, изъяли у него мобильник и завели на него уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU