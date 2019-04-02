2019-04-02T09:21:08+03:00
Происшествия

Полиция Энгельсского района поймала семь раз судимого угонщика

В момент совершения преступления он был пьян
Дарья Вострикова
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Вчера, 1 апреля, в 23:09 в полицию Энгельсского района поступило заявление 44-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по ее словам в этот же день в 18:00 у дома №13 на Гвардейской улице семь раз судимый 26-летний мужчина угнал ее автомобиль «ВАЗ-2114».

Дорожные инспекторы задержали нетрезвого мужчину за рулем легковушки у дома №15 на станции Энгельс-1.

Авто с техническими повреждениями возвращено владельцу.

Уголовное дело и мера пресечения будут выбраны после того, как угонщик протрезвеет.

По делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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