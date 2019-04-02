В Саратовской области рецидивист украл из магазина мешок сахара
Похищенное у него изъяли
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Полиция Базарно-Карабулакского района раскрыла кражу из магазина села Казанла.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, об этом сообщила 57-летняя местная жительница. По ее словам, 31 марта, с 13:40 до 14:00, кто-то похитил из универсама мешок сахара весом 10 кг за 500 рублей.
Предполагаемого похитителя задержали, им оказался 50-летний мужчина. Похищенное у него изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU