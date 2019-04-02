2019-04-02T08:39:31+03:00
Происшествия

В Аткарске двое сельчан 1 апреля попались на краже колбасы и водки

Сумма ущерба составила 500 рублей
Екатерина Семенова
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В Аткарске Саратовской области 1 апреля двое мужчин попались на краже водки, колбасы и хлеба.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, заявление о преступлении поступило в полицию от 23-летней администратора магазина.

По словам потерпевшей, в 10:40 двое неизвестных зашли в магазин на улице 30 лет Победы, 17 и открыто похитили продукты питания и алкоголь. Сумма ущерба составила 500 рублей.

Подозреваемых задержали на перекрестке улиц Бубнова и Лермонтова. Ими оказались ранее судимые 34 и 33-летний жители сел Саратовской области. Оба дали признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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