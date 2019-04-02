2019-04-02T08:11:11+03:00
Происшествия

В центре Саратова иномарка столкнулась с «Приорой»

Пострадал 33-летний водитель отечественного авто
Ольга Муравлёва
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В центре Саратова столкнулись «Лада Приора» и Hyundai Accent.

- Предполагается, что виноват водитель иномарки, который ехал по Сакко и Ванцетти и не уступил дорогу «Приоре», двигавшейся по Вольской, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

В результате ДТП пострадал 33-летний мужчина за рулем отечественного авто. Ему оказали помощь врачи Центра медкатастроф, от госпитализации он отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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