В Энгельсе водитель и пассажиры ВАЗа сбежали с места ДТП
Они бросили пострадавших в другом авто
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На пересечении улиц Полтавская и проспекта Строителей в Энгельсе два человека пострадали в ДТП.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 1 апреля ВАЗ-2106 врезался в Daewoo Nexia. Удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь, и сидевшая там женщина оказалась зажатой в авто.
Прибывшие специалисты областной службы спасения разжали покореженную машину и вытащили женщину. В тяжелом состоянии она госпитализирована медиками «скорой помощи».
В аварии пострадал также и водитель Daewoo Nexia.
ВАЗ остался брошенным — все пассажиры и шофер убежали с места ДТП, сейчас идет установление их личностей и розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU