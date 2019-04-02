2019-04-02T08:02:35+03:00
Происшествия

В Энгельсе водитель и пассажиры ВАЗа сбежали с места ДТП

Они бросили пострадавших в другом авто
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На пересечении улиц Полтавская и проспекта Строителей в Энгельсе два человека пострадали в ДТП.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 1 апреля ВАЗ-2106 врезался в Daewoo Nexia. Удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь, и сидевшая там женщина оказалась зажатой в авто.

Прибывшие специалисты областной службы спасения разжали покореженную машину и вытащили женщину. В тяжелом состоянии она госпитализирована медиками «скорой помощи».

В аварии пострадал также и водитель Daewoo Nexia.

ВАЗ остался брошенным — все пассажиры и шофер убежали с места ДТП, сейчас идет установление их личностей и розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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