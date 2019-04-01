Под Саратовом нефтяники незаконно построили скважины на полигоне для бомбардировщиков

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-01T17:15:21+03:00

В течение 14 лет всех это устраивало, сейчас суд обязал снести все объекты в зоне бомбометания

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Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск Министерства обороны РФ к ООО «ЛукБелОйл» о расторжении договора аренды нескольких участков на авиационном полигоне «Гурьяново» в Энгельсском районе и демонтаже построенных там объектов.

Ранее саратовский арбитраж поддержал нефтяников, но после того, как решения его и апелляционной инстанции были отменены постановлением арбитражного суда Поволжского округа, принял противоположную сторону.

Договор об аренде земли между Министерством обороны и ООО «ЛукБелОйл был заключен еще в 2001 году. Впоследствии участок был разделен на восемь частей.

За несколько лет компания построила там пять скважин, заборы, комплексы вспомогательных блок-боксов, зданий, ёмкостей и другие объекты.

В 2015 году военные отказали нефтяникам в заключении нового договора аренды.

Выяснилось, что строительство всех перечисленных объектов проходило в нарушении Градостроительного кодекса РФ без получения разрешения на строительство и без разрешения на ввод данных объектов в эксплуатацию.

При этом они расположены в границах запретной зоны авиационного полигона «Гурьяново». Через 14 лет вдруг выяснилось, что их безопасная эксплуатация в зоне боевого применения с особыми условиями использования, максимально приближенным к боевым, опасна и невозможна.

Суд обязал ООО «ЛукБелОйл» освободить территорию полигона, и снести все свои объекты. Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе арбитража.

Справка «КП-Саратов»: Полигон «Гурьяново» находится в Энгельсском районе Саратовской области, в Безымянском муниципальном образовании.

ИСТОЧНИК KP.RU