Под Саратовом нефтяники незаконно построили скважины на полигоне для бомбардировщиков
Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск Министерства обороны РФ к ООО «ЛукБелОйл» о расторжении договора аренды нескольких участков на авиационном полигоне «Гурьяново» в Энгельсском районе и демонтаже построенных там объектов.
Ранее саратовский арбитраж поддержал нефтяников, но после того, как решения его и апелляционной инстанции были отменены постановлением арбитражного суда Поволжского округа, принял противоположную сторону.
Договор об аренде земли между Министерством обороны и ООО «ЛукБелОйл был заключен еще в 2001 году. Впоследствии участок был разделен на восемь частей.
За несколько лет компания построила там пять скважин, заборы, комплексы вспомогательных блок-боксов, зданий, ёмкостей и другие объекты.
В 2015 году военные отказали нефтяникам в заключении нового договора аренды.
Выяснилось, что строительство всех перечисленных объектов проходило в нарушении Градостроительного кодекса РФ без получения разрешения на строительство и без разрешения на ввод данных объектов в эксплуатацию.
При этом они расположены в границах запретной зоны авиационного полигона «Гурьяново». Через 14 лет вдруг выяснилось, что их безопасная эксплуатация в зоне боевого применения с особыми условиями использования, максимально приближенным к боевым, опасна и невозможна.
Суд обязал ООО «ЛукБелОйл» освободить территорию полигона, и снести все свои объекты. Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе арбитража.
Справка «КП-Саратов»: Полигон «Гурьяново» находится в Энгельсском районе Саратовской области, в Безымянском муниципальном образовании.
ИСТОЧНИК KP.RU