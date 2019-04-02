Саратовскую область ожидает ветреный вторник

СЕГОДНЯ 06:06 2019-04-02T07:56:19+03:00

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Сегодня, 2 апреля, синоптики обещают жителям Саратовской области облачную погоду с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, будет идти дождь и мокрый снег.

На улице местами гололед и слабый туман.

Ветер будет дуть с северо-востока и его порывы местами достигнут 12-16 м/с.

Столбик термометра поднимется до +7 градусов тепла, в южной половине до +10 — на два градуса меньше, чем вчера, 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU