Саратовскую область ожидает ветреный вторник
На улице похолодает
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Сегодня, 2 апреля, синоптики обещают жителям Саратовской области облачную погоду с прояснениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, будет идти дождь и мокрый снег.
На улице местами гололед и слабый туман.
Ветер будет дуть с северо-востока и его порывы местами достигнут 12-16 м/с.
Столбик термометра поднимется до +7 градусов тепла, в южной половине до +10 — на два градуса меньше, чем вчера, 1 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU