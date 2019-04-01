Шестилетняя фигуристка завоевала «золото» первенства Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-01T16:50:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В ледовом Дворце спорта «Кристалл» в Саратове прошло Первенство региона по фигурному катанию на коньках среди девочек.

Как стало известно «КП-Саратов», первое место досталось шестилетней Софии Кудриной.

.

На втором месте оказалась Аделия Ахтанова, на третьем — Арина Селиванова. Детей подготовила тренер Татьяна Матюшина.

Всего в состязаниях приняли участие более 20 девочек.

.

ИСТОЧНИК KP.RU