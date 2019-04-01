Шестилетняя фигуристка завоевала «золото» первенства Саратовской области
Победительницей состязания стала София Кудрина
София Кудрина
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В ледовом Дворце спорта «Кристалл» в Саратове прошло Первенство региона по фигурному катанию на коньках среди девочек.
Как стало известно «КП-Саратов», первое место досталось шестилетней Софии Кудриной.
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На втором месте оказалась Аделия Ахтанова, на третьем — Арина Селиванова. Детей подготовила тренер Татьяна Матюшина.
Всего в состязаниях приняли участие более 20 девочек.
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ИСТОЧНИК KP.RU