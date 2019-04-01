2019-04-01T16:46:19+03:00
Общество

Николай Панков призвал молодых членов ЕР активно продвигать свои идеи

В Саратове обсудили партийный проект «Политический лидер»
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В саратовском региональном отделении партии «Единая Россия» сегодня, 1 апреля, обсудили итоги кадрового проекта «Политический лидер». Мероприятие провел секретарь регионального отделения, депутат Государственной думы Николай Панков.

Он открыл мероприятие напутственным словом, в котором отметил, что трое представителей Саратовской области победили в проекте «Политический лидер» на федеральном уровне.

- Многие будет продолжать работу не только как члены партии, но и как активные жители области, где вы будете вносить свои идеи, будете реализовать какие-то проекты — уверен он.

Николай Панков напомнил, что те проекты, которые инициировал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, как никогда актуальны.

- Нам бы хотелось чтобы они развивались. А также чтобы появлялись новые проекты, через которые партия сможет доходить до первичных отделений, до жителей области. Это улучшения в сфере здравоохранения, образования, соцсферы, культурного обмена, защиты старшего поколения и воспитания молодого поколения. Идей очень много. Будем реализовать их через вас, — заявил Николай Панков.

На совещании выступили члены партии ЕР, которые принимали участие в конкурсе "Политический лидер". Все они заявили, что готовы работать на благо жителей, делиться опытом и развивать свои проекты.

Николай Панков неоднократно подчеркивал, что в работе необходимо стремиться к росту доверия к партии со стороны жителей. Он предложил тем инициативным однопартийцам, которые тесно работают с населением и тем самым добиваются уважения и роста доверия к партии, становиться общественными помощниками, работать в муниципальных органах власти.

В числе прочего он напомнил, что в сентябре состоятся довыборы в областную думу и ряд муниципальных собраний. В связи с этим он предложил активно участвовать в дебатах, выдвигать свои кандидатуры.

- Это поможет повысить доверие жителей к нашей работе на местах. Это возможно только через обновление и новые идеи, — заявил Панков.

В завершении встречи он подчеркнул, что все инициативы можно высказывать лично ему — он готов все их рассмотреть и активно использовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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