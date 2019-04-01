Саратовская область вошла в число регионов с наибольшими случаями бешенства

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-01T15:44:39+03:00

В марте по РФ зафиксировано 148 случаев этой болезни

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Саратовская область вошла в число регионов с наибольшим количеством случаев бешенства в марте 2019 года.

- Всего в России за март зафиксировано 148 случаев бешенства, — сообщают в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», которое провело анализ.

Отмечается, что, кроме Саратовской области, в список также вошли Московская, Пензенская, Владимирская, Амурская, Новосибирская, Калужская и Красноярский край.

Больше всего случаев бешенства в РФ — 65 — пришлось на лис, 29 — на собак, 24 — на кошек и т. д. В список попал даже один северный олень.

Напомним, совсем недавно, в Саратовской области ликвидировали четыре очага бешенства.

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ИСТОЧНИК KP.RU