2019-04-01T16:16:42+03:00
Общество

В Балашовской колонии заключенному совершили никях

Мужчине осталось ждать своего счастья еще восемь лет
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балашовской колонии член Президиума Духовного управления мусульман Саратовской области имам-мухтасиб мечети города Балашова Ильяс хазрат Юнкин и представитель отдела ЗАГС города Балашова скрепили узами брака одного из заключенных и его возлюбленную.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФСИН России по Саратовской области, священнослужитель провел никях с соблюдением всех мусульманских традиций и пожелал им терпения на пути к семейной жизни.

Им осталось ждать этого момента еще восемь лет.

Затем брачный союз зарегистрировал представитель городского ЗАГС.

В администрации ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области отмечают, что этот осужденный, который скрепил себя брачными узами во время отбывания наказания за особо тяжкое преступление, старается зарекомендовать себя с положительной стороны. Он добросовестно выполняет обязанности, трудится в банно-прачечном комплексе и участвует в областных творческих конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Саратовом нефтяники незаконно построили скважины на полигоне для бомбардировщиков
Шестилетняя фигуристка завоевала «золото» первенства Саратовской области
Николай Панков призвал молодых членов ЕР активно продвигать свои идеи
За неделю ОРВИ заболели 10021 житель Саратовской области
Саратовская область вошла в число регионов с наибольшими случаями бешенства
Около 31 тыс. жителей Саратовской области привились от кори
В Саратове выбрали мистера и миссис Смех
В Энгельсе пенсионер 13 раз ударил ножом соседа в шею. Дело передано в суд
В Саратове улица Чапаева парализована пробкой из-за ДТП маршрутки и автобуса
В ЕР наметили два направления действий по заводу «Тролза»
На заседании в мэрии предложили установить на проспекте Кирова Wi-Fi
Озвучена программа ко Дню космонавтики в Саратове
В мэрии Саратова предложили установить туалеты на проспекте Кирова
Каждую субботу в «Липках» будут проходить «Семейные вечера»
Проспект Кирова предложили не перегружать архитектурой
Росгвардейцы поймали в Саратове рецидивиста из Волгодонска
Блогер из Саратова предложил вернуть фонтану на проспекте утраченную чашу
Мужчина в Краснокутском районе сгорел на пожаре из-за непотушенной сигареты
В Саратове решают, восстанавливать ли исторический проспект Кирова
Апрельская погода в Саратовской области будет в пределах нормы
Представители «Тролзы» предложили журналистам покинуть совещание с руководством Энгельсского района
Самый большой торговый центр в Энгельсе обещают построить возле «Лазурного»
В Саратове строительную компанию оштрафовали за неправильные договоры
Начались восстановительные работы в обрушившемся доме на проспекте 50 лет Октября
Саратовская спортсменка выиграла Кубок России по парусному спорту
На улицах Ленинского района отключили горячую воду и отопление
В СГЮА прошел День открытых дверей