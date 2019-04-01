В Балашовской колонии заключенному совершили никях

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-01T16:16:42+03:00

Мужчине осталось ждать своего счастья еще восемь лет

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В Балашовской колонии член Президиума Духовного управления мусульман Саратовской области имам-мухтасиб мечети города Балашова Ильяс хазрат Юнкин и представитель отдела ЗАГС города Балашова скрепили узами брака одного из заключенных и его возлюбленную.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФСИН России по Саратовской области, священнослужитель провел никях с соблюдением всех мусульманских традиций и пожелал им терпения на пути к семейной жизни.

Им осталось ждать этого момента еще восемь лет.

Затем брачный союз зарегистрировал представитель городского ЗАГС.

В администрации ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области отмечают, что этот осужденный, который скрепил себя брачными узами во время отбывания наказания за особо тяжкое преступление, старается зарекомендовать себя с положительной стороны. Он добросовестно выполняет обязанности, трудится в банно-прачечном комплексе и участвует в областных творческих конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU