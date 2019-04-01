Около 31 тыс. жителей Саратовской области привились от кори

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-01T15:31:20+03:00

Вакцина создает иммунитет на более, чем 20 лет

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В 2018 года от кори привились 30731 жителей Саратовской области, — 11,3% от годового плана. Ревакцинировано 41403 человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, в соответствии с национальным календарем прививок, их можно делать детям от 1 до 18 лет, взрослым до 35 до 55 лет, а также работникам предприятий, которые находятся в группе риска.

Вакцину вводят тем, кто еще не переносил это заболевание, не прививался или делал это неднократно.

Один укол создает надежный иммунитет, который сохраняется более 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU