Около 31 тыс. жителей Саратовской области привились от кори
Вакцина создает иммунитет на более, чем 20 лет
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В 2018 года от кори привились 30731 жителей Саратовской области, — 11,3% от годового плана. Ревакцинировано 41403 человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, в соответствии с национальным календарем прививок, их можно делать детям от 1 до 18 лет, взрослым до 35 до 55 лет, а также работникам предприятий, которые находятся в группе риска.
Вакцину вводят тем, кто еще не переносил это заболевание, не прививался или делал это неднократно.
Один укол создает надежный иммунитет, который сохраняется более 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU