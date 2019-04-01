В Саратове выбрали мистера и миссис Смех
Самую смешную фотографию в Instagram выложил Иван Ав
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В Саратове Городской молодежный центр выбрал победителей конкурса «Мистер и миссис Смех».
- Самую смешную фотографию в Instagram выложил Иван Ав, самое смешное видео — Марина Хаметова. Самые очаровательные улыбки оказались у Валерии и Романа, изображенных на фото Елены Чернинкиной, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Отметим, что всего в конкурсе участвовали около 50 саратовцев.
Победители смогут забрать подарки 5 апреля в ГМЦ по адресу: 1-й Телевизионный проезд, 3.
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ИСТОЧНИК KP.RU