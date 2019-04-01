В Саратове выбрали мистера и миссис Смех

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-01T15:22:21+03:00

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В Саратове Городской молодежный центр выбрал победителей конкурса «Мистер и миссис Смех».

- Самую смешную фотографию в Instagram выложил Иван Ав, самое смешное видео — Марина Хаметова. Самые очаровательные улыбки оказались у Валерии и Романа, изображенных на фото Елены Чернинкиной, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Отметим, что всего в конкурсе участвовали около 50 саратовцев.

Победители смогут забрать подарки 5 апреля в ГМЦ по адресу: 1-й Телевизионный проезд, 3.

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ИСТОЧНИК KP.RU