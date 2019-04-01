В Энгельсе пенсионер 13 раз ударил ножом соседа в шею. Дело передано в суд
Расследование уголовного дела об убийстве 50-летнего мужчины в соцучреждении Энгельса завершено.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, вечером 4 февраля 2019 года мужчина повздорил со своим 60-летним соседом по комнате. Около 21:30 пожилой друг схватил со стола нож и нанес оппоненту не менее 13 ударов ножом в шею.
На шум в комнату прибежали сотрудники заведения, которые вызвали бригаду «скорой» и попытались помочь истекающему кровью мужчине. Однако он скончался на месте.
Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что предполагаемый убийца был невменяем из-за ряда тяжелых хронических заболеваний и перенесенного инсульта.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к 60-летнему мужчине принудительных мер медицинского характера.
ИСТОЧНИК KP.RU