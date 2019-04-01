2019-04-01T15:23:33+03:00
Происшествия

В Энгельсе пенсионер 13 раз ударил ножом соседа в шею. Дело передано в суд

Потерпевший скончался на месте
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела об убийстве 50-летнего мужчины в соцучреждении Энгельса завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, вечером 4 февраля 2019 года мужчина повздорил со своим 60-летним соседом по комнате. Около 21:30 пожилой друг схватил со стола нож и нанес оппоненту не менее 13 ударов ножом в шею.

На шум в комнату прибежали сотрудники заведения, которые вызвали бригаду «скорой» и попытались помочь истекающему кровью мужчине. Однако он скончался на месте.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что предполагаемый убийца был невменяем из-за ряда тяжелых хронических заболеваний и перенесенного инсульта.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к 60-летнему мужчине принудительных мер медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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