В Саратове улица Чапаева парализована пробкой из-за ДТП маршрутки и автобуса
Авария случилась недалеко от перекрестка Чапаева/Рабочая
На Чапаева в Саратове маршрутка притерлась с автобусом. Фото из соцсетей
Изменить размер текста:
В центре Саратова маршрутка №83 притерлась с автобусом №90.
- ДТП случилось недалеко от перекрестка Чапаева/Рабочая, — сообщили очевидцы в соцсетях.
Судя по всему у обоих авто небольшие повреждения. Однако теперь улица Чапаева парализована пробкой, которая, по данным карт, тянется от Московской до улицы имени Люкшина и от Советской до Белоглинской.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU