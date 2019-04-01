2019-04-01T15:02:13+03:00
Происшествия

В Саратове улица Чапаева парализована пробкой из-за ДТП маршрутки и автобуса

Авария случилась недалеко от перекрестка Чапаева/Рабочая
Ольга Муравлёва
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На Чапаева в Саратове маршрутка притерлась с автобусом. Фото из соцсетейНа Чапаева в Саратове маршрутка притерлась с автобусом. Фото из соцсетей
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В центре Саратова маршрутка №83 притерлась с автобусом №90.

- ДТП случилось недалеко от перекрестка Чапаева/Рабочая, — сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по всему у обоих авто небольшие повреждения. Однако теперь улица Чапаева парализована пробкой, которая, по данным карт, тянется от Московской до улицы имени Люкшина и от Советской до Белоглинской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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