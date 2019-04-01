2019-04-01T14:59:59+03:00
Общество

На заседании в мэрии предложили установить на проспекте Кирова Wi-Fi

Однако предложение осталось без ответа
Дарья Вострикова
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Сегодня, 1 апреля, в мэрии Саратова обсудили проблему торговых точек на проспекте Кирова. Руководитель архитектурного бюро «SNOU Project» Сергей Сердюков предложил выгнать торговцев секонд-хэндом и шаурмой , чтобы главная улица города предстала в благообразном виде. По его мнению, лучше пусть сюда приходят кафе и бутики, взамен для них будет сделано налоговое послабление.

Мэр города Михаил Исаев сказал ему, что судя по ситуации на Волжской улице владельцы таких магазинов испытывают трудности, поскольку богатые люди обычно ездят на машинах и им проще доехать в ТЦ. Как итог — остаются красиво отделанные магазины без выручки.

Сердюков также предложил установить на проспекте Wi-Fi и рассказал об опыте мировой практики. Это три блока комплексного подхода к обустройству улиц. «Хард» — мощение, озеленение и т. д., «софт» — мобильная торговля, украшения, событийные вещи, а также блок городской экономики.

Он заметил, что на эти аспекты надо обращать внимание и перенимать мировой опыт. Например, можно сделать серую плитку как в Копенгагене, поскольку это является фоном для зданий и людей.

В итоге члены заседания определились со своими пожеланиями насчет мощения.

Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству Саратова Виталий Желанов подвел черту: плитка в центральной части проспекта Кирова должна быть не такая, как в тротуарной. Последняя должна быть спокойного фона, не спорящая с фасадом существующего здания. Объекты монументального декоративного искусства и люки должны получить другое оформление.

Решено было уже к следующему заседанию закончить вопрос с мощением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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