Озвучена программа ко Дню космонавтики в Саратове
В Саратовской области начали подготовку ко Дню космонавтики. Губернатор Валерий Радаев провел совещание, посвященное предстоящему торжеству.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он поручил проработать программу праздника «до малейших деталей».
Уже готов основной план мероприятий. 7 апреля запланирован Гагаринский легкоатлетический кросс, 11 и 12 — на месте приземления первого космонавта гости смогут посетить выставку «Страна, покорившая космос!» с экспозициями музеев из различных регионов.
В числе главных торжеств — митинги на набережной Космонавтов в Саратове и на месте приземления Гагарина.
Также пройдут спортивные и культурные мероприятия, показательные выступления парашютистов клуба ДОСААФ, соревнования по экстрим-эндуро (мотокросс), показательные выступления бойцов войск национальной гвардии.
Традиционно основные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, пройдут 12 апреля в Саратове и на месте приземления Ю. А. Гагарина.
ИСТОЧНИК KP.RU