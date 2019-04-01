2019-04-01T14:51:05+03:00
Общество

Озвучена программа ко Дню космонавтики в Саратове

Выступят парашютисты и мотоциклисты
Екатерина Семенова
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В Саратовской области начали подготовку ко Дню космонавтики. Губернатор Валерий Радаев провел совещание, посвященное предстоящему торжеству.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он поручил проработать программу праздника «до малейших деталей».

Уже готов основной план мероприятий. 7 апреля запланирован Гагаринский легкоатлетический кросс, 11 и 12 — на месте приземления первого космонавта гости смогут посетить выставку «Страна, покорившая космос!» с экспозициями музеев из различных регионов.

В числе главных торжеств — митинги на набережной Космонавтов в Саратове и на месте приземления Гагарина.

Также пройдут спортивные и культурные мероприятия, показательные выступления парашютистов клуба ДОСААФ, соревнования по экстрим-эндуро (мотокросс), показательные выступления бойцов войск национальной гвардии.

Традиционно основные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, пройдут 12 апреля в Саратове и на месте приземления Ю. А. Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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