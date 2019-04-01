В мэрии Саратова предложили установить туалеты на проспекте Кирова

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-01T14:25:27+03:00

По мнению общественника Ермишина, это можно сделать на месте снесенных павильонов у «Детского мира»

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Сегодня, 1 апреля, на заседании по реконструкции проспекта Кирова в мэрии Саратова общественник Александр Ермишин предложил установить на этой территории общественные туалеты.

- Мы замахиваемся на самое длинное пешеходное кольцо, но при этом у нас нет удобств. Это как раз подходит на тему благоустройства, — сказал он.

Мэр города Михаил Исаев спросил его, как он хочет, чтоб это выглядело.

Общественник ответил, что, туалеты будут, естественно, разделены на женские и мужские, а так, это сложный вопрос, ведь у него нет достаточной информации, чтоб предлагать решения. По мнению Ермишина, это можно сделать на месте снесенных павильонов у «Детского мира».

Блогер Владимир Лешуков предложил ставить их во двориках, а не посреди проспекта Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU