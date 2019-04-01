Каждую субботу в «Липках» будут проходить «Семейные вечера»

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-01T14:19:56+03:00

В этом году саду 195 лет

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У сада «Липки» в Саратове 8 апреля наступает юбилей — 195 лет со дня основания.

- В этот день пройдет акция «С днем рождения любимый сад». Волонтеры подарят саратовцам буклеты об истории «Липок», — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Администрация района установила в саду сцену, на которой в течение года пройдут различные мероприятия. Так, каждую субботу, начиная с 1 июня, будут проходить «Семейные вечера». Для отдыхающих организуют концерты и игры от общеобразовательных учреждений и районного Дома детского творчества.

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ИСТОЧНИК KP.RU