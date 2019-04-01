Росгвардейцы поймали в Саратове рецидивиста из Волгодонска
Мужчина увидел патрульный автомобиль и попытался скрыться в Смурском переулке
Изменить размер текста:
В Саратове росгвардейцы во время патрулирования Кировского района заметили мужчину, который был похож на числящегося в розыске гражданина.
- Когда он увидел служебный автомобиль, то попытался скрыться в частных домах в Смурском переулке, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.
Подозреваемого вовремя остановили и при проверке выяснилось, что рецидивист находится в федеральном розыске. Он скрывался от правоохранителей из Волгодонска Саратовской области.
Мужчину задержали и передали стражам порядка.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU