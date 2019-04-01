Росгвардейцы поймали в Саратове рецидивиста из Волгодонска

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-01T14:03:47+03:00

Мужчина увидел патрульный автомобиль и попытался скрыться в Смурском переулке

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В Саратове росгвардейцы во время патрулирования Кировского района заметили мужчину, который был похож на числящегося в розыске гражданина.

- Когда он увидел служебный автомобиль, то попытался скрыться в частных домах в Смурском переулке, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Подозреваемого вовремя остановили и при проверке выяснилось, что рецидивист находится в федеральном розыске. Он скрывался от правоохранителей из Волгодонска Саратовской области.

Мужчину задержали и передали стражам порядка.

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ИСТОЧНИК KP.RU