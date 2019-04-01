Блогер из Саратова предложил вернуть фонтану на проспекте утраченную чашу

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-01T14:12:26+03:00

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Сегодня, 1 апреля, в мэрии Саратова обсудили реконструкцию проспекта Кирова.

Со своим словом активно выступил блогер Владимир Лешуков.

- Мы обсуждали появление фонарей «Золотые Огни». Хотелось бы, чтобы появились аутентичные, с пятью светильниками, — сказал он.

Представитель МУП «СаргорСвет» сказал, что на предприятии осталось десять штук плафонов для них, опор нет, но сделать это реально.

Кроме того, Лешуков подготовил большой пакет предложений.

По его мнению, нужно вернуть задуманный ростовскими архитекторами облик фонтана «Мелодия», чтобы туда поставили маленькие вазочки, а не высокие струи, как в предпроектном плане, а также восстановили утраченную чашу.

Предполагаемые маленькие вазочки в фонтане на проспекте КироваФото: Дарья Вострикова

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ИСТОЧНИК KP.RU