Мужчина в Краснокутском районе сгорел на пожаре из-за непотушенной сигареты

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-01T13:50:43+03:00

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В Краснокутском районе Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 64-летнего мужчины на пожаре в селе Лепехинка.

- Предполагается, что возгорание произошло в ночь с 30 на 31 марта. Жители населенного пункта заметили пожар и сообщили об этом родственникам владельцев дома, которые живут неподалеку. Дочь и зять хозяев жилища вызвали огнеборцев, однако те по прибытию уже не смогли ничем помочь, так как здание было охвачено пламенем, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Жилище выгорело полностью, а после тушения под завалами нашли останки погибшего хозяина дома. Мужчина жил вместе с женой, но она вечером ушла в гости и осталась там ночевать, что спасло ей жизнь.

Следователи уже осмотрели пепелище. Основной версией пожара называют неосторожное обращение с огнем во время курения.

Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU