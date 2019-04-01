В Саратове решают, восстанавливать ли исторический проспект Кирова

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-01T13:41:35+03:00

В Саратове проходит заседание по поводу реконструкции саратовского проспекта Кирова Фото: Дарья Вострикова

Сейчас основные дискуссии идут вокруг фонтана

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Сегодня, 1 апреля, в мэрии состоялось заседание по поводу реконструкции саратовского проспекта Кирова.

Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Михаил Сиденко предложил обсуждать проспект Кирова по блокам: фонтан, освещение, уличная мебель, плиточное покрытие.

Общественница Ольга Бурутина, которая представляла людей, обсуждающих концепцию в соцсетях, задала вопрос об образе проспекта.

Михаил Сиденко прервал ее замечанием о конкретике.

Общественница ответила, что основные дискуссии идут вокруг вида фонтана.

- Сейчас проспект представлен участками разной эпохи. Вопрос — восстанавливать исторический проспект или 70-х годов прошлого века? — спросила Ольга Бурутина.

Преподаватель СГУ Николай Новичков заметил, что вообще проспект Кирова это бывшая Немецкая улица.

- Не стал бы противопоставлять памятники архитектуры и здания других периодов. Улица раньше была вымощена булыжником, теплых коричневых цветов, — сказал он.

Мэр города прервал беседу пожеланием не «уходить» в научные работы, а обсуждать конкретные элементы.

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ИСТОЧНИК KP.RU