Апрельская погода в Саратовской области будет в пределах нормы

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-01T13:29:59+03:00

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В Саратовской области, по данным долгосрочного прогноза Гидрометцентра, в апреле температура будет близка к климатической норме. Суммарное количество выпавших осадков составит около 80% от нормы.

- Средняя месячная температура воздуха в регионе уже положительная: от +3…+6 на севере до +9,1 на юге. В Саратове эта среднемесячная цифра составляет +8,2, — сообщил «КП-Саратов» Михаил Болтухин, начальник саратовского Гидрометцентра.

По его словам, апрель характеризуется значительным повышением температуры воздуха. Бывало такое, что в последних числах месяца градусник поднимался до отметки +30, хоть это и аномалия.

Дачников Михаил Болтухин предупредил, что в конце апреля — начале мая возможны небольшие заморозки в почве и воздухе.

По поводу половодья главный метеоролог области заметил, что сейчас в области значительных повышений уровня воды на реках не наблюдается, но это случится в первой декаде апреля, когда температура будет доходить 10-12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU