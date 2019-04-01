В Саратове строительную компанию оштрафовали за неправильные договоры
Директору пришлось отдать в казну 5,5 тыс. рублей
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Прокуратура Волжского района выявила нарушения исполнения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в трудовых договорах работниках ООО «Регионстройэнергомонтаж» не были указаны сведения об условиях труда на рабочем месте. Это является нарушением установленных законом требований.
После внесенного в адрес руководителя предприятия представления нарушения устранили, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
Директора обязали отдать в казну 5,5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU