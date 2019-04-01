В Саратове строительную компанию оштрафовали за неправильные договоры

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-01T12:34:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Волжского района выявила нарушения исполнения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в трудовых договорах работниках ООО «Регионстройэнергомонтаж» не были указаны сведения об условиях труда на рабочем месте. Это является нарушением установленных законом требований.

После внесенного в адрес руководителя предприятия представления нарушения устранили, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Директора обязали отдать в казну 5,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU