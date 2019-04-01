2019-04-01T12:31:00+03:00
Общество

Начались восстановительные работы в обрушившемся доме на проспекте 50 лет Октября

Окончательный анализ состояния дома будет готов к концу недели
Екатерина Семенова
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В доме №71 по проспекту 50 лет Октября в Ленинском районе Саратова начаты работы.

Как рассказал жилец квартиры на верхнем этаже Александр Харченко, он вернулся в дом, чтобы контролировать ситуацию.

- На чердаке сейчас ведутся работы, там находятся люди компании «Каркас», — сообщил он.

В доме пока нет газа, но вода, отопление, электричество имеются. Также Харченко рассказал, что кроме него в доме живет сосед, который не покинул квартиру. Всего три семьи воспользовались предложением администрации и переехали в гостиницу «Сокол», остальные письменно отказались. Еще три квартиры пустуют.

Глава администрации Ленинского района Лада Мокроусова рассказала, что специалисты компании «Каркас» уже начали восстановительные работы, но полный анализ ситуации будет готов через 4-5 дней и тогда будет принято решение о судьбе дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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