Саратовская спортсменка выиграла Кубок России по парусному спорту

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-01T12:28:13+03:00

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С 24 по 30 марта в Сочи проходит второй этап Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт и Всероссийские соревнования «Сочинская регата».

Саратовские спортсмены, воспитанники школы «Надежда Губернии» заняли призовые места соревнований.

Людмила Дмитриева в паре с Анастасией Щегловой взяла первое место среди женщин в классе 470.

Яна Стоколесова в паре с Анастасией Могильной выиграли «бронзу» класса классе 49 FX.

Владимир Поцепай и Александр Садоводов заняли 15 место в классе 420 среди юношей.

Вера Кудряшова в паре с Полиной Ереминой завоевали 13 место в классе 420 среди девушек и отобрались на IX летнюю спартакиаду учащихся России, которая будет проходить в Челябинске с 5 по 11 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU