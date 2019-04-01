Саратовская спортсменка выиграла Кубок России по парусному спорту
С 24 по 30 марта в Сочи проходит второй этап Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт и Всероссийские соревнования «Сочинская регата».
Саратовские спортсмены, воспитанники школы «Надежда Губернии» заняли призовые места соревнований.
Людмила Дмитриева в паре с Анастасией Щегловой взяла первое место среди женщин в классе 470.
Яна Стоколесова в паре с Анастасией Могильной выиграли «бронзу» класса классе 49 FX.
Владимир Поцепай и Александр Садоводов заняли 15 место в классе 420 среди юношей.
Вера Кудряшова в паре с Полиной Ереминой завоевали 13 место в классе 420 среди девушек и отобрались на IX летнюю спартакиаду учащихся России, которая будет проходить в Челябинске с 5 по 11 августа 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU