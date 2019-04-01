На улицах Ленинского района отключили горячую воду и отопление

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-01T12:06:12+03:00

Работы продлятся до 14:00 и 17:00

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В Саратове сегодня, 1 апреля, в связи с ремонтом на трубопроводах и сетях ограничат горячее водоснабжение и отопление на улицах Ленинского района.

Горячей воды не будет на Чехова, 2, Топольчанской, 1, 1а, 1Б, 3а, Чехова, 2а, 4а, 6а ориентировочно до пяти вечера.

Отопление отключили в домах Делового проезда, 2, 3, 4, 5, 6, Вишневого проезда, 2, 3, 4, 6 и на проспекте 50 лет Октября, 65а также ориентировочно до 17:00.

И отопления, и горячей воды не будет примерно до 14:00 на Уфимцева, 2 и 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU