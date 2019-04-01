Доверчивую жительницу Пугачева обманули в интернете
Она не смогла купить сотовый телефон
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В отдел полиции обратилась 29-летняя жительница Пугачева.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она рассказала, что нашла на одном из интернет-сайтов объявление о продаже сотового телефона.
Женщина перевела на счет продавца 1 тыс. рублей предоплаты, после чего тот перестал выходить на связь.
Свою технику она так и не увидела.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU