Доверчивую жительницу Пугачева обманули в интернете

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-01T12:09:40+03:00

Она не смогла купить сотовый телефон

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции обратилась 29-летняя жительница Пугачева.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она рассказала, что нашла на одном из интернет-сайтов объявление о продаже сотового телефона.

Женщина перевела на счет продавца 1 тыс. рублей предоплаты, после чего тот перестал выходить на связь.

Свою технику она так и не увидела.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU