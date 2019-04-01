2019-04-01T12:09:40+03:00
Происшествия

Доверчивую жительницу Пугачева обманули в интернете

Она не смогла купить сотовый телефон
Дарья Вострикова
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В отдел полиции обратилась 29-летняя жительница Пугачева.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она рассказала, что нашла на одном из интернет-сайтов объявление о продаже сотового телефона.

Женщина перевела на счет продавца 1 тыс. рублей предоплаты, после чего тот перестал выходить на связь.

Свою технику она так и не увидела.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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