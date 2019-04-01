2019-04-01T12:08:47+03:00
Общество

Женщина пожаловалась на слишком дорогие товары в магазине пугачевской колонии

УФАС поручил обеспечить конкуренцию
Екатерина Семенова
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Саратовский УФАС признал одно из предприятий ФСИН нарушившим антимонопольное законодательство.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда, с соответствующим заявлением в антимонопольный орган обратилась гражданка К. В. Она рассказала, что в магазине ФГУП «Промсервис», находящемся на территории ФКУ ИК-4 в Пугачеве, товары продают по завышенным ценам.

УФАС провело проверку и было выявлено, что цены действительно завышены. В связи с этим ФГУП «Промсервис» было выдано предписание обеспечить конкуренцию. Предприятие не согласилось и обжаловало решение.

Однако в Арбитражном суде было установлено, что ФГУП «Промсервис» является торговым субъектом, ведет деятельность в виде сети и действительно нарушило антимонопольное законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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