Под Саратовом отец четырех детей избил супругу за упрек в пьянстве

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-01T11:52:48+03:00

Он уже привлекался за это деяние к ответственности

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Суд признал виновным 28-летнего жителя поселка Базарный Карабулак в неоднократном избиении своей жены.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 27 ноября 2018 года его привлекли к административной ответственности за избитую супругу, с которой он воспитывает четырех детей, одному из них не исполнилось и года.

Однако 18 января 2019 года пьяный мужчина снова поссорился с женой, которая упрекнула его в злоупотреблении спиртным. Он ударил ее по голове и бедру.

Мужчину отправили на 160 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU