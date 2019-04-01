Под Саратовом отец четырех детей избил супругу за упрек в пьянстве
Он уже привлекался за это деяние к ответственности
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Суд признал виновным 28-летнего жителя поселка Базарный Карабулак в неоднократном избиении своей жены.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 27 ноября 2018 года его привлекли к административной ответственности за избитую супругу, с которой он воспитывает четырех детей, одному из них не исполнилось и года.
Однако 18 января 2019 года пьяный мужчина снова поссорился с женой, которая упрекнула его в злоупотреблении спиртным. Он ударил ее по голове и бедру.
Мужчину отправили на 160 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU