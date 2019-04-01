Под Саратовом работник предприятия через суд вернул себе деньги за медосмотр
За эту процедуру полагается компенсация
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Прокуратура Краснопартизанского района по обращению гражданина выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, МУП Водоканал «Монолит» отказывался выплатить одному из работников компенсацию за медосмотр, который он прошел за свой счет при трудоустройстве на должность оператора котельной.
Даже внесенное в адрес директора представление не изменило ситуацию.
Только после вынесения судебного приказа права работника были восстановлены и он получил свои деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU