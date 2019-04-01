2019-04-01T11:19:18+03:00
Происшествия

Житель Пугачевского района вломился в чужой дом ради выпивки

Односельчанка не хотела ему продавать спиртное
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 42-летнего жителя села Большая Таволожка в незаконном проникновении в жилище.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина в новогодние праздники пришел к односельчанке, чтобы та продала ему алкоголь. Услышав отказ, он с силой открыл дверь веранды, куда зашел без согласия собственника. Через некоторое время он покинул место совершения преступления.

Ему назначили 200 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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