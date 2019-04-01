Житель Пугачевского района вломился в чужой дом ради выпивки
Односельчанка не хотела ему продавать спиртное
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Суд признал виновным 42-летнего жителя села Большая Таволожка в незаконном проникновении в жилище.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина в новогодние праздники пришел к односельчанке, чтобы та продала ему алкоголь. Услышав отказ, он с силой открыл дверь веранды, куда зашел без согласия собственника. Через некоторое время он покинул место совершения преступления.
Ему назначили 200 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU