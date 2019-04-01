Саратовец украл из машины пилу и сдал в ломбард

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-01T11:18:43+03:00

На него завели уголовное дело

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В отдел полиции №5 Саратова обратился 33-летний гражданин.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, горожанин объяснил, что из его припаркованного ВАЗ-2114 неизвестные украли циркулярную пилу за 6 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Он признался, что сдал похищенное в ломбард.

На него завели уголовное дело, а самого отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU